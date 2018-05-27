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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Ekonomi Araştırma: Erdoğan’ın oyu yüzde 44.02, Meclis’te ‘çoğunluk’ yok

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı ankete göre, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki oyu yüzde 44.02. Meclis’te ise çoğunluğu sağlayan parti ya da ittifak yok.

Fotoğraf: Reuters

Ankete göre, 26 Mayıs tarihinde “Bu pazar seçim olsa hangi ittifak ya da partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 44.5’i ‘cumhur ittifakı’, yüzde 40.5’i ‘millet ittifakı’, yüzde 13.5’i HDP yanıtını verdi.

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Aynı soruda partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı: AKP yüzde 42.4, CHP yüzde 22.7, İYİ Parti yüzde 15.7, HDP yüzde 12.1, MHP yüzde 3.8, SP yüzde 2.5.

Erdoğan’ın ilk turdaki oy oranı ise yüzde 44.02 olarak tespit edildi.

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Şirket, Erdoğan dışındaki adayların oy oranlarını ise açıklamadı.

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