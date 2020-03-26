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Yaramazlara biraz batar!

İspanya’da karantina iki hafta daha uzatıldı

İspanya’da yeni tip corona virüsü nedeniyle yürürlüğe sokulan karantinanın iki hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’dan sonra Avrupa’da salgının en sert vurduğu ülkede vakalar, olağanüstü hal ilan edilen 14 Mart tarihinden itibaren 10 kat arttı. Çarşamba günü 738 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı salgının başladığı Çin’i aştı.

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Karantinayı uzatmak kolay değil” diyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Virüse karşı tek etkili yöntemin kendini izole etmek olduğuna eminim” dedi.

Ana muhalefet Halk Partisi (People’s Party) kararı desteklerken, partinin lideri Pablo Casado, Sanchez’i geç önlem almakla suçladı.

Ülkede şu ana kadar vaka sayısı 56 bin 188. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 89.

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