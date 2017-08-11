‘İslam’ın kızına kız üniversitesi’ kampanyasına ‘ilahiyatçı’ desteği: Bu topraklar Robert’te okuyanların değil

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Sosyal medyada ‘İslam’ın kızına kız üniversitesi’ adı altında başlatılan kampanyaya destek veren ilahiyatçı İhsan Şenocak: “Bu topraklar Allah’ın izniyle aslına dönecek. Burası Robert’te okuyanların değil, bu milletin toprakları.”

‘Kadınların özgürlükleri adına daha doğru bir yöntem’

Kampanya hakkında Yeni Akit gazetesine konuşan Şenocak, şunları söyledi: “Müslüman kadınlar, Efendimiz zamanında da ayrı ortamlarda okumuşlardı. Kadınların özgürlükleri adına müstakil eğitim daha doğru bir yöntemdir. İnsanların buna saygı göstermeleri gerekiyor. Bu tür eğitim daha başarılıdır.”

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‘Burası Robert’te okuyanların değil, milletin toprakları’

“Bu topraklar Allah’ın izniyle aslına dönecektir” diyen ilahiyatçı şöyle devam etti: “Burası Robert’te okuyanların değil, bu milletin topraklarıdır. Kudüs, Mekke, Medine adına bu millet burada bin yıldır bekçilik yapıyor. Bu kardeşlerimizin babaları bu topraklarda şehit oldular. Bir Müslüman bu durumdan rahatsız olmalı ve harekete geçmelidir. Kur’an’a söven Fikret’in papaz oğlu Haluk’un fikir soyundan gelenler çıldırsa da her şey aslına dönecek. İslam yolu gösterince uçuruma gidenler, karma eğitimle dünya çapında üniversite kurmuş gibi İslam’ın kızına kız üniversitesine gericilik diyor.”