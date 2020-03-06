İSİG: Şubat ayında en az 131 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre şubat ayında en az 131 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinde yaşamını yitiren 131 işçinin 118’i ücretli işçi ve memur, 13’ü ise kendi namına çalışan çiftçi, balıkçı ve esnaftan oluşuyor.

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Ölenlerin üçü kadın, 128’i erkek işçi. Kadın iş cinayetlerinin hayatını kaybettiği iş cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında yaşandı.

İki çocuk, iki sığınmacı işçi can verdi

Tarım ve inşaat işkollarında iki çocuk işçi can verdi.

İş cinayetine kurban giden iki sığınmacı işçinin ikisi de İranlı.

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Ölen işçilerin altısı sendikalı ve tarım, gıda, maden, büro ve belediye işkollarında çalışıyordu.

En çok ölüm inşaat, taşımacılık, güvenlik, tarım, madencilik, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler ve konaklama işkollarında yaşandı.

Van’daki çığ felaketinde 27 işçi hayatını kaybetti

Şubat ayının başında Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi sonrasında arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilen iki iletişim, bir karayolları, üç belediye işçisi ile 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. İlk düşen çığda ise bir işçi hayatını kaybetti.

Son yedi yılda en az 458 işçi intihar etti

İşçi intiharlarına da değinilen raporda şu verilere yer verildi: “2013 yılında en az 15, 2014’te en az 25, 2015’te en az 59, 2016’da en az 90, 2017’de en az 89, 2018’de en az 73, geçen sene en az 82, bu yılın ilk iki ayında en az 25 işçi olmak üzere, son yedi yılda en az 458 işçi işyeri içinde ve/veya işe bağlı olarak intihar ederek yaşamına son vermiştir.“

Rapora göre işçi intiharlarının tespit edilebilen temel üç nedeni borç, işsizlik ve baskı/mobbing. İntihar eden işçilerin yoğunlukla çalıştıkları işkolları ticaret/büro, tarım, sağlık, güvenlik, inşaat, metal ve belediye/genel işler işkolları.