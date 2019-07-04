İSİG haziranda en az 124 iş cinayeti tespit etti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre haziran ayında en az 124, yılın ilk altı ayında en az 840 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.

Rapora göre ölenlerin altısı çocuk, 17’si kadın ve 13’ü göçmen. Üç kişi de meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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124 emekçinin 90’ı ücretli (işçi ve memur), 34’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

Ölenlerin 17’si kadın işçi, 107’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve ticaret iş kollarında gerçekleşti.

İkisi 14 yaş ve altında olmak üzere altı çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve tekstil iş kollarında gerçekleşti.

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13 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin altısı Suriyeli, beşi Afganistanlı, biri İranlı ve biri Özbekistanlı.

En çok iş cinayeti tarım iş kolunda meydana geldi

Ölümler en çok tarım, inşaat, belediye/genel işler, taşımacılık, enerji, kimya, tekstil, ticaret/büro, madencilik ve metal iş kollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 41’i ücretliydi.

En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, zehirlenme/boğulma, ezilme/göçük, elektrik çarpması, patlama/yanma kalp krizi ve yüksekten düşme.

En çok iş cinayeti İstanbul’da

En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Antalya, Ağrı, Bursa, Aydın, İzmir, Tekirdağ ve Zonguldak’ta yaşandı.

124 ölen işçiden 123’ü sendikasız

Ölenlerin biri sendikalı, 123’ü ise sendikasız işçiydi.

Raporda, ‘gerçekleşen iş cinayetleri sayısına baktığımızda ise yıllık ortalama 1700 civarında olan işçi ölümleri sayısı OHAL ilanı sonrası yüzde 15 artarak 2000’lere ulaştı’ ifadesine de yer verildi.