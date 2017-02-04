‘IŞİD’li mi bilmiyoruz’: Batman’da bir yurttaş, ev adresine kayıtlı iki Suriyeli ‘seçmen’ daha buldu

Batman’da seçmen kaydını kontrol eden Mehmet Karabaş adlı yurttaş, ev adresine kayıtlı iki Suriyelinin olduğunu öğrendi.

Her seçim döneminde göçmenlerin seçmen olarak kaydedilip oy kullandırıldığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Mehmet Karabaş’ın seçmen kaydını sorgularken karşılaştığı durum şaşkınlık yarattı.

Evrensel’den Mahmut Ruvanas ve Sonya Bayık’ın haberine göre Karabaş, Suriye yurttaşı Muhammed Nafi Ramadan ve Muazzes Ramadan isimli kişilerin kendi ev adresine kayıtlı olduğunu ve seçmen kütüklerinin bulunduğunu fark etti.

Nüfus müdürlüğüne gidip durumu bildiren Karabaş aldığı yanıtı şöyle anlattı: “Durumun tam olarak ne olduğunu anlamadıklarını ama bu kişilerin vatandaşlık aldıklarını söylediler. Eğer durum çözülmezse yetkililer hakkında hukuki süreç başlatacağım.”

‘IŞİD’li mi, başka bir şey mi bilmiyoruz’

Adresine kendisinden habersiz seçmen olarak kaydedilen kişileri hiç tanımadığını belirten Karabaş, “IŞİD’li mi ya da başka bir şey mi olduklarını bilmiyoruz. Bunun için derhal bu yanlışın düzeltilmesini talep ettim” dedi.

Kısa bir süre önce Batman Valiliği Göç İdaresi tarafından kente yerleşen ve aranan kriterlere uyan Suriyeli mültecilere vatandaşlık verileceği duyurulmuştu.

Dosyalarında olumsuzluk bulunmayan Suriyelilere, içişleri bakanlığı onayıyla 2017 yılı içerisinde vatandaşlık verileceği öğrenilmişti. Karabaş’ın evine izinsiz kaydedilen Suriyelilerin bu kapsamda vatandaşlığa alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.