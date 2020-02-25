İran sağlık bakanı yardımcısı ‘corona’ virüsüne yakalandı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi’de ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı tespit edildi. Harirchi karantiya alındı.
İran’ın yarı resmi haber ajansı ILNA, bakan yardımcısına yapılan virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “‘Corona’ virüsüyle ön saflarda savaşan sağlık bakan yardımcısı Harirchi’nin testi pozitif çıktı” dendi.
Bakanlık sözcüsü, Harirchi’nin karantinaya alındığını söyledi.
Harirchi’nin dün hükümet sözcüsü Ali Raiei ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında sık sık öksürdüğü ve terlediği görülmüştü.