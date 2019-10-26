Irak’taki protestolarda iki günde 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta şair Nazım Hikmet ve ünlü yazar Ahmet Ümit’in hayatlarından kesitler üzerine kurgulanan ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filminin galasına katıldı. Filmin yapımına Beylikdüzü belediye başkanlığından beri destek verdiği belirtilen İmamoğlu, galada yaptığı konuşmada, Nazım’ı geç tanıdığını belirtti ve şiirlerinden alıntılar okudu. Nazım’ın ‘Türkiye’nin sesi’ olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu sesin bugün de aynı hisleri canlı tuttuğunu belirterek, “Nazım’ı düşünmek bile insanı İstanbul belediye başkanı yapıyor” dedi.