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Yaramazlara biraz batar!

Irak’taki protestolarda iki günde 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki protestolarda son iki günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde, kayıplar artıyor. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre; ölü sayısı 63 olurken, yaralı sayısı da 3 bini geçti.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği; 10 kişinin Bağdat’ta, 14 kişinin Maysan’da, 15 kişinin Dikar’da, 7 kişinin Basra’da, 12 kişinin Divaniye’de, 4 kişinin Babil’de ve 1 kişinin Mutenna şehrinde hayatını kaybettiğini belirtti.

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