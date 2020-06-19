‘Into the Wild’ın meşhur otobüsü artık vahşi doğada değil: Güvenlik gerekçesiyle taşındı

Christopher McCandless’ın gerçek hikayesini anlatan ‘Into the Wild’ filminde kahramanın hayatını kaybettiği, ıssızlığın ortasındaki otobüs güvenlik gerekçesiyle kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Alaska eyaletindeki terk edilmiş otobüs 1992’de maceraperest McCandless’ın çıktığı yolculukta son durağı olmuştu. Bu otobüste bir süre yaşadıktan sonra nehrin sularının yükselmesi sonucu, bölgeden ayrılamayan McCandless burada açlıktan ölmüştü.

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‘Into the Wild‘ ismiyle kitabı yazılan ve 2007’de aynı isimle sinemaya uyarlanması sonrası popüler olan otobüs, meraklı maceraperestlerin uğrak noktası haline gelmişti.

Otobüs filmin afişinde yer alıyordu.

Cep telefonlarının çekmediği ve tahmin edilemez hava şartları nedeniyle bölge tehlikeli sayılıyordu. Son olarak bu yılın başında otobüsü ziyaret eden beş İtalyan turisti kurtarmak için operasyon düzenlenmişti. Geçen yıl ise Belarus’tan gelen bir turist hayatını kaybetmişti.

Alaska Ulusal Güvenlik ekipleri otobüsün dün bir yük helikopteriyle taşındığını açıkladı: “Bu terk edilmiş ve durumu giderek kötüleşen araç tehlikeli ve maliyetli kurtarma çalışmalarına, daha da önemlisi bazı ziyaretçilerin hayatına mal oluyordu.”

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Otobüsle ne yapılacağına karar verilene kadar güvenli bir lokasyonda bekletileceği bildirildi.