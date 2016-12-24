İnternete ‘milli ayar’: ‘Yerli’ arama moturu için çalışmalar başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yerli bir arama moturu geliştirmek için çalışmaların başlandığını söyledi.

AA’nın haberine göre iletişim teknolojisi, bilişim ve haberleşmenin dünya ile entegre olduğuna işaret eder Bakan Arslan, “Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, Türkiye’de üretilen verilerin ve dataların ülkede saklanabilmesine yönelik depolama çalışmalarını da sürdürdüklerini, bu kapsamda teşvikler oluşturduklarını aktardı.