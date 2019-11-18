İnşaatlarında üç işçinin öldüğü firmanın sahiplerine hapis cezası

Bursa’da, çalıştığı inşaatın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybeden işçi Erkan Uraz’ın ölümüyle ilgili açılan davada mahkeme, aynı şirketin, başka inşaatlarındaki iki ölüm vakasınını da dikkate alarak firma sahibi üç sanığı ‘bilinçli taksirden’ üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların cezalarını ertelemedi.

Erkan Uraz (önde). Fotoğraflar: DHA

Nilüfer ilçesinde, 2017 yılı aralık ayında, 17 katlı inşaatın dokuzuncu katında balkon demirlerini bağlama işi yapan Erkan Uraz, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İnşaat firması sahipleri hakkında Bursa 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan iki ila 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aynı şirketin inşaatlarında üçüncü ölüm

Mahkemede önceki gün görülen karar duruşmasında hazır bulunan tutuksuz sanıklar Muharrem G., Osman U. ve Ümitcan T. suçlamaları kabul etmedi.

Ölen işçinin ailesinin avukatları Ercan Kılıç ve Osman Orhan mahkemede şunları söyledi: “Asıl işverenin inşaatlarında daha evvel de benzer ölümlü olaylar meydana gelmiştir. Bizim bildiğimiz bu şekilde farklı tarihlerde gerçekleşen ve farklı davalara konu olmuş üç ölümlü olay meydana gelmiştir. Sanıklar ve sanıkların yetkili oldukları şirketlerin ağır derecede kusurlu oldukları bilirkişi raporlarıyla sabit olmuştur. Bu ölümler, sanıkların ve şirketlerinin ağır derecedeki kusurları ve ihmaller zinciri nedeniyle devam etmiştir. Bu ihmaller zinciri en son genç yaştaki Erkan Uraz’ın hayatına mal olmuştur. Mahkemelerin benzer olaylara ilişkin verdiği kararlar genellikle ‘ertelemeli hapis cezaları veyahut para cezaları’ şeklinde olduğundan verilen kararlar maalesef ihmalkar işverenler yönünden etkili ve caydırıcı değildir. Adaletin tesisi adına şirket yetkilisi olan sanıkların taksirle değil bilinçli taksir kapsamında üst sınırdan cezalandırılması, doğrudan hapsi gerektiren ceza verilmesini talep ediyoruz.”

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Mahkeme söz konusu diğer ölümleri de hesaba katarak üç sanığı ‘bilinçli taksirden’ üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalar ertelenmedi.

‘Emsal karar’

Karar sonrası açıklama yapan avukatlar, kararın isabetli, önemli ve benzer olaylar yönünden emsal nitelikte olacağını söyleyerek şöyle konuştu: “Mahkemece, genellikle taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ertelemeli hapis veya para cezaları veriliyor. Bunlar da etkili ve caydırıcı olmuyor. Eğer etkili ve caydırıcı olsaydı aynı şirket bünyesinde sırayla zincirleme şeklinde üç adet ölümlü iş kazası meydana gelmeyecekti. Ancak mahkemenin bu kararın caydırıcı ve etkili olacağını düşünüyoruz. Ailenin acısını da bir nebze olsun dindiren karar, hukuken iş kazalarında da bilinçli taksir kavramının dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur.”