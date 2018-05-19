İngiltere’de kraliyet düğünü: Prens Harry ve ABD’li oyuncu Meghan Markle evlendi

İngiltere taht sıralamasında altıncı sırada yer alan Prens Harry, bir buçuk yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere’nin Windsor kentinde bulunan St.George Şapeli’nde evlendi. Çift, evliliklerinin ardından Sussex Dükü ve Sussex Düşesi ünvanlarını aldı.

Şapel, yaklaşık 600 kişi alabiliyor. Binlerce kişi ise Windsor kalesi dışında düğünü takip etmek için yerlerini aldı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Windor Şatosu içindeki St George Şapeli’nde planlandığı üzere Türkiye saatiyle 14:00’te başlayan törende Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler ve ardından ikisi de “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusunu “Ediyorum” diyerek yanıtladı.

Kraliyet düğününe ünlü Amerikalı aktör George Clooney ve avukat eşi Amal Alamuddin ile Beckham çifti de katıldı.

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Nikahın kıyılmasının ardından çift, atlı arabaya binerek, Windsor sokaklarında dolaştı. Araç, Long Walk yolundan geçerek, Windsor Şatosu’ndaki St George Salonu’na dönecek.

Kraliçe İkinci Elizabeth, yeni evli çiftin alacağı kraliyet ünvanlarını açıkladı. Buna göre, Prens Harry Sussex Dükü ünvanı alırken, evliliğin gerçekleşmesiyle Meghan Markle da Sussex Düşesi ünvanı aldı.

Akşam düzenlenecek olan özel resepsiyona ise aralarında 1990’ların ünlü pop müzik grubu Spice Girls’ün üyelerinin de olduğu 200 kişi daha davet edildi. Megan Markle’ın babası Thomas Markle düğüne katılmıyor.

Diana’nın takı koleksiyonundan iki pırlanta

İngiltere Kraliyet ailesinde taht sıralamasında altıncı sırada yer alan 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki Meghan Markle’ın ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldığı ve yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte oldukları biliniyor. Çift, Kasım 2017’de nişanlandıklarını açıklamıştı.

Prens Harry, evlenme teklifini kendi tasarladığı yüzükle yaptı. Sarı altından yapılan yüzüğün ortadaki taşı, ikilinin birlikte ilk tatillerini yaptığı Botswana’dan getirilirken, Prenses Diana’nın takı koleksiyonundan da iki pırlanta eklendi.