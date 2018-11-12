İngiltere’de işçilere çip takma uygulamasına tepki: İşverenleri uzak durmaya çağırıyoruz

İngiltere merkezli RFID çip üreticisi BioTeq şimdiye kadar 150 işçinin vücuduna, evcil hayvanlara takılana benzeyen pirinç tanesi büyüklüğünde çip yerleştirdi.

İngiltere’nin en büyük işveren örgütü CBI ve İşçi Sendikaları Federasyonu (TUC) ise ‘şirketlerin çalışanlara çip taktırması uygulamasının yayılmasından endişe duyduğunu’ açıkladı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre 190 binden fazla üyesi olan işveren örgütü CBI’nin açıklamasında, uygulamanın yaygınlaşmasından kaygı duyulduğu belirtilerek ‘şirketlerin rahatsız edici bu uygulama yerine çalışanlarıyla ilgili başka önceliklere odaklanması gerektiği’ vurgulandı.

Başparmak ile işaret parmağı arasına, derinin altına yerleştirilen çiplerle el sallanarak işyeri binasının ana kapıları açılabiliyor, şirket araçları çalıştırılabiliyor. Çiplere çalışanların sağlık bilgileri de yüklenebiliyor.

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‘İşverenler çalışanların mahremiyetini hiçe sayıyor’

TUC’un genel sekreteri Frances O’Grady de çalışanların şimdiden çip takmaya zorlanabileceği endişesini yaşamaya başladığına dikkat çekti: “Bazı işverenler, çalışanların mahremiyet haklarını hiçe sayarak teknoloji yoluyla mikro yönetim peşinde koşuyor.”

O’Grady, mikroçiplerle, patronların çalışanlar üzerinde daha fazla güç ve denetim elde edeceğini belirterek “İşverenleri bundan uzak durmaya çağırıyoruz” dedi.

Geçen yıl Wisconsin’deki Three Square Market adlı firma, ABD’de çalışanlarına gönüllülük esasında çip taktıran ilk şirket olmuştu.