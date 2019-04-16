İmamoğlu’na yumruk sıktıran genç: Ekrem abi, her şey güzel olacak abi…

31 Mart seçimlerinde İstanbul belediye başkanlığı yarışını önde tamamlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbata tartışması sürerken bir gencin kendisine “Her şey güzel olacak” diye seslenmesiyle moral buldu.

Bu inanç, bu sevgi yeter bize. Her şey çok güzel olacak. pic.twitter.com/IEXPUtEvNo Reklam

— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 16, 2019

AKP’nin itirazları nedeniyle süren oy sayımının her an bitmesini ve mazbatayı almayı bekleyen İmamoğlu bir yandan da İstanbul sokaklarında teşekkür turlarını sürdürüyor.

Otobüsle halkı selamlayan İmamoğlu’na bir gencin “Her şey güzel olacak Ekrem abi” diye seslenmesi bugünkü tura damga vuran görüntüyü oluşturdu. İmamoğlu’nun gencin sözlerine yumruğunu sıkarak, “Aynen öyle” diye yanıt verdi.

Keyiflendiği de gözlenen İmamoğlu görüntüleri kişisel Twitter hesabından paylaştı.