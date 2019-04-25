‘İmamoğlu TV’: İBB Meclisi’nde iki oturumu 4 milyona yakın kişi izledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sosyal medyada canlı yayınlanan İBB Meclisi’nin iki oturumu 3.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’tan sonra ortaya çıkan seçim tartışmaları sürecinde sosyal medyadan canlı yayınlarla açıklamalarda bulunan İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra da İBB Meclisi’nin oturumlarını canlı yayınlıyor.

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İmamoğlu bu hafta canlı yayınladığı iki oturumla Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Şeffaf yönetim anlayışımıza verdiğiniz destek için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız meclis canlı yayınları toplamda 3.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Meclisimizin 3’üncü oturumu bugün saat 15.00’de gerçekleşecektir. Yine canlı olarak izleyebilirsiniz.”

Şeffaf yönetim anlayışımıza verdiğiniz destek için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız meclis canlı yayınları toplamda 3.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Meclisimizin 3. oturumu bugün saat 15.00’de gerçekleşecektir. Yine canlı olarak izleyebilirsiniz. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 25, 2019



‘Ana akım ambargosu’nu sosyal medyada aştı

İmamoğlu seçim tartışmaları sürecinde de ana akım medyanın basın toplantılarına ‘ambargo’ koymasına rağmen sosyal medyada hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

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CHP’li siyasetçi basın toplantısını milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.