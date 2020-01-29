İmamoğlu ‘kayak’ eleştirilerine aldırış etmedi: Spora çıkıyoruz, yürümek gibi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin vurduğu Elazığ’ı ziyaretin ardından ailesiyle birlikte Erzurum’a giderek kayak yapmasına yönelik eleştiriler sorulunca, “Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi” dedi.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören Elazığ ve Malatya’yı ziyaret ettikten sonra Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’ne gitmişti. Ailesiyle burada kayak yapan İmamoğlu, Twitter’dan fotoğraf da paylaşmış, bu hareketiyle medyada eleştiri konusu olmuştu.

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İBB başkanı bugün gazetecilerin “Tatil nasıl geçiyor” sorusuna, “İyi bakın kendinize, sağolun” karşılığını verdi. “Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı” sorusu üzerine de İmamoğlu, “Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi, görüşürüz” dedi.

25 Ocak günü otele giriş yapan İmamoğlu ve ailesinin perşembe günü Erzurum’dan ayrılacağı öğrenildi.