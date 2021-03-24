İkinci ‘teşkilat’ vakası: ‘Taciz’den gözaltına alınırken ‘Aşkım, Van milletvekilini ara’ dedi

Antalya’da üç kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, gözaltına alınırken polisleri tehdit etti.
İsmi açıklanmayan şüphelinin, Muratpaşa ilçesindeki Çağlayangil Caddesi’nde önceki gün yaşları 12 ila 14 arasında değişen üç kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.
Caddede bulunan başka bir vatandaş, şüpheliyle kavga etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin yere yatırdığı şüphelinin, bu sırada “Aşkım Van milletvekilini arasana… İkiniz de var ya… Evinizden alınmazsanız… Hadi vur…” dediği duyuldu.
Polislere ve kavga ettiği kişiye küfreden şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay akıllara, İstanbul’da maskesiz gezen bir motokuryenin, kendisine ceza kesmek isteyen polisleri ‘teşkilatı’ ve ‘eniştesi’ni aramakla tehdit etmesini getirdi.