İhsan Çaralan: Erdoğan’ın asıl amacı Libya’da askeri üs kurarak Afrika’da kalıcı olmaktır

Erdoğan yönetiminin asıl amacı zaman içinde Libya’da askeri üs (üsler) kurarak ‘Afrika’da kalıcı olmak’, İslam dünyasındaki iç savaşların, mezhep ve rejim çatışmalarının içine dalma politikasının ihtiyacı olarak Libya’ya askeri olarak yerleşmektir. Serrac Hükümetiyle böylesi kısa sürede askeri ilişkiler geliştirme girişimlerinin arkasında da bu amaç vardır.
Yakından bakıldığında Erdoğan-AKP iktidarının Suriye politikası ve Suriye’deki bataklığa dalması da söylenen ‘ulusal güvenlik’, ‘sınırımızda terör koridoru’ iddialarının ötesinde; yeni Osmanlıcı dış politikanın gereği olarak İslam dünyasında mezhep savaşlarının içine dalmak, ‘İslam’ın kurtarıcısı’ olma rekabetinde liderlik mücadelesine atılmaktır!