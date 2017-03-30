İhraç edilen akademisyen öğrenci olarak üniversitesine dönüyor: ‘Var mı bi planınız?’

Akademiyi ‘çölleştiren’ kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, okuluna bu kez öğrenci olarak girmeyi planlıyor.

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre Yükseköğretim Geçiş Sınavı’na (YGS) katılarak tüm puan türlerinde 180 barajını aşan Yiğiter, YGS-4’te de 38.11774 puan aldı ve 21 bin 45’inci oldu.

YGS’ye 20 yıllık okuluna alınmadığı için girdiğini belirten Yiğiter şunları söyledi: “Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusü’ne öğrenci olarak girmeyi hedefliyorum. Çünkü akademisyen olarak her zaman içeri giremiyoruz, meslektaşlarımızı göremiyoruz. Mezun olarak da her zaman giremiyoruz.”

Avukatlık stajını yaparken bir yandan da okumayı düşünen Yiğiter planını şöyle anlattı: “Cebeci Kampusü’ne 17 yaşında öğrenci olarak girmiştim ve şu an 37 yaşındayım. 20 yılım orada geçti. 1997’de tek tercihle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiştim. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’ni de tercih edebiliyordum ancak ben Ankara Hukuk’u istiyordum. Şimdi ihraçtan sonra giremediğim kampusa öğrenci olarak girmek için üniversite sınavına katıldım. Bir yandan avukatlık stajıma devam edeceğim diğer yandan kampuste bir bölümü; gazetecilik, çalışma ekonomisi veya bilgisayar öğretmenliğini kazanıp 10-15 yılda eğitimimi tamamlayacağım. Sık sık af çıktığı için atılır, geri döneriz.”

Yiğiter, Twitter hesabından da akademisyenlerin atılma sürecinde sıkça eleştirilen, listeleri YÖK’e vermekle suçlanan Rektör Erkan İbiş’i de ti’ye aldı: