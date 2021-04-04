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Yaramazlara biraz batar!

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emekli amirallerin bildirisini ‘ifade özgürlüğü’ bağlamında değerlendirdi.

Fotoğraf: AA

103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’“O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Karamollaoğlu Twitter üzerinden, şunları kaydetti:

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“Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır.

Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir.

Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir.”

Akşener: İktidar tepiniyor

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Darbecilik suçlaması büyük pişkinlik

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