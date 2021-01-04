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Yaramazlara biraz batar!

İçkiye yüzde 17 ÖTV zammı

İçkiye vergi zammı geliyor. Özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından içki ve purodan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 2.0442 TL’den 2.3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279.29 TL’den 326.99 TL’ye çıkartıldı.

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Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81.38 TL’den 95.29 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279.29 TL’den 326.99 TL’ye yükseltildi.

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.3747 TL’den 0.4386 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0.5008 TL’den 0.5863 TL’ye yükseltildi.

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