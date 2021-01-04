İçkiye yüzde 17 ÖTV zammı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) aktarılan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarının, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisinde kullanılmasına ilişkin kampanyayı ‘ilaç şirketlerine hizmet eden bir organizasyon’ olarak nitelendirdi.