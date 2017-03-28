Gezi eylemcisine ‘işkence’nin cezası 7 bin 500 lira

Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında üniversite öğrencisi Tevfik Caner Ertay’ın polislerce dövülmesi ve ekip otosunun bagajında gezdirilmesine ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığı 7 bin 500 lira tazminata mahkum edildi.

Eskişehir’de 2-3 Haziran 2013 tarihlerindeki Gezi Parkı eylemlerinde Ertay’ın önce saklandığı binada polisler tarafından dövülmesi sonra da polis aracının bagajında gezdirilmesine ilişkin soruşturmada önce üç polise, ardından da Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, şube müdürleri Mustafa Arık ve Ayhan Karayel’e ‘kasten yaralama’ suçundan dava açılmıştı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi’nin kararında Ertay’ı döven üç polisin 12 ay süreyle kıdem durdurma cezasına çarptırıldığı ve Ertay’ın ‘kanuna aykırı gösteriye katılma’ suçundan beraat ettiği hatırlatıldı.

‘Hizmet kusuru olarak değerlendirilmeli’

Ertay’ın yalnız başınayken saklandığı yerde darp edildiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Ertay’ın yüzünde şişlik, sırt, bel ve boyun kısmında ekimoz saptandığı, arızanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde olduğu, ayrıca bu yaralamanın ilgilinin doğrudan şiddet kullanması veya kusurlu fiillerde bulunması nedeniyle gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi, belgenin dosyaya sunulmadığı, davacının yaralanmasına sebebiyet veren kolluk görevlilerinin yasal sınırların dışına çıkmak suretiyle güç kullandıkları kabul edilerek söz konusu görevliler hakkında 12 ay süreli durdurma disiplin cezası verildiği anlaşıldığından, yakalama sırasında davacıya yapılan müdahalenin hizmet kusuru olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”

Hal böyleyken İçişleri Bakanlığı’nın Ertay’a 7 bin 500 lira tazminat ödemesine karar verildi.

Üye hakim cezayı az bularak karara şerh koydu

Ancak kararı veren heyetteki üye hakim Yaşar Tunç, para cezasını az bularak karara şerh koydu. Ertay’ın dövülmesine herhangi bir eyleminin yol açtığının ileri sürülemeyeceğini belirten Tunç şunları kaydetti: “Yanlız başına kalan bir kişinin/eylemcinin korunmak için saklandığı yerde yakalanması esnasında güvenlik güçlerince darp edilmesi sonucu yaralanması dikkate alınarak idarenin ağır hizmet kusurunu cezalandırıcı mahiyette manevi tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, bu hususları karşılamayan düşük bir miktarda manevi tazminat miktarı belirlenmesi yönünde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum.”