İBB çalışanına ‘Azrail’in olur, canını alırım’ diyen komisere hapis cezası

ALİ YILMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan Nuri Başkapan’ı “Azrailin olur, canını alırım” diyerek tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan komiser Ahmet Aker’e beş ay hapis cezası verildi.

Başkapan ve Aker.

Facebook hesabından Menzil tarikatını eleştiren 41 yaşındaki Başkapan, kendisine hakaret eden Aker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sürecinde açığa alınan komisere Kangal Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın bugün ikinci ve son duruşması görüldü. Mahkeme, polisi ilk olarak ‘tehdit’ suçundan altı ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, beş aya indirildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

Karara ilişkin konuşan Başkapan, “Bu kez 50 bin liralık tazminat davası açacağım. Kazandığım taktirde bu paranın tamamını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağım” dedi.