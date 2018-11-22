Hürriyet’in Ayşe Arman yalanlaması: Ticari işbirliğini gazeteci değil gazete yapıyor

Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, gazete yazarlarının ticari kuruluşlarla reklam anlaşması yapmadıklarını bildirdi.

Yazılı açıklama yayınlayan Soysal, ‘son günlerde başta Ayşe Arman olmak üzere gazete yazarlarına karalama kampanyası yapıldığını’ iddia etti.

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Gazeteyi ‘amiral gemisi’ diyen niteleyen Soysal, ‘Hürriyet’in güçlü yazar ve muhabir kadrosu’yla 70 yıldır Türkiye gündemini belirlediğini ifade etti.

İcra kurulu başkanı, Hürriyet’in bu nedenle başta sosyal sorumluluk çalışmaları olmak üzere geniş kitlelere ulaşmak isteyen tüm sektörler ve projeler için en çok tercih edilen yayın organlarının başında geldiğini kaydetti.

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Soysal şöyle devam etti: “Proje yönetimi kapsamında paydaş sıfatıyla pek çok kurumla reklam işbirliği yapan Hürriyet Gazetesi, ‘haber değeri’ anlayışından ödün vermeden bu işbirliklerini haber içeriği olarak da kamuoyuna ulaştırmaktadır. Özellikle yazarların katılımı ile gerçekleştirilen bu tip çalışmalarda, projeyi gerçekleştiren kurum ile gazetemiz arasındaki reklam anlaşması haricinde gazetecileri bağlayan herhangi bir ticari işbirliği söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla gazetemiz yazarlarının da herhangi bir proje komisyonu ile çalışması mevzu bahis değildir. Bu vesile ile Hürriyet Gazetesi ve yazarlarına yöneltilen bu ithamın gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz. Gazetemiz 70 yıldır olduğu gibi bundan sonra da gündemi belirlemeye, ses getiren haber çalışmalarına imza atmaya ve projeler geliştirmeye devam edecektir.”

Yazar Ayşe Arman’ın röportajlarını para karşılığı yaptığı iddia edilmişti.

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Arman’ın başta bunu gazete yönetimine haber vermediğini, eski patron Aydın Doğan’ın durumu öğrenmesinin ardından da alınan paranın yarı yarıya paylaşılmasını istediğini ifade etmişti.

Uluç, röportajlar için 100 bin lira istendiğinin de anlatıldığını yazmıştı.