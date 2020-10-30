Hürriyet yazarı ‘araştırdı’: Emine Erdoğan’ın kullandığı çanta ‘orijinal değil çakma’

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çanta tercihlerini araştırdığını belirterek, çantaların ‘orijinal değil çakma’ olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısından sonra eşi Emine Erdoğan’ın kullandığı belirtilen Hermes markalı yaklaşık 50 bin dolar değerindeki çantaya ilişkin polemik başlamıştı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Erdoğan’a, “Emine hanımın 50 bin dolarlık çantasını sarayın bahçesinde yak” diye seslenmişti. Erdoğan da buna, “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma” diye karşılık vermişti. Son olarak Kılıçdaroğlu da “Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz” diyerek polemiği devam ettirmişti.

Hürriyet’ten Hande Fırat konuyu araştırdı.

Fırat, kaynaklarından edindiği bilgilerin şöyle olduğunu belirtti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor. Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor.”