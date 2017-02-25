Hürriyet, iktidar yanlısı isimleri kızdırdı: Darbeci Aydın Doğan… Hande Fırat hiç mi utanmadın?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve iktidara yakın görüntü vermesiyle ilgili eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet, iktidar yanlısı gazetecileri kızdırdı.

Gazetede bugün Ankara temsilcisi Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlandı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunuldu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuya yönelik görüşlerine yer verildi.

‘Hande Fırat’ın kredisi bitti’

İktidar yanlısı isimler Hürriyet’in manşetine sosyal medya hesaplarından yüklendi.

Gazeteci ve muhalifleri hedef göstermesiyle bilinen Cem Küçük, bu haberle Hande Fırat ve Hürriyet’in ‘intihar ettiğini’ söyledi.

Haberi ‘rezalet’, gazetenin sahibi Aydın Doğan’ı ise ‘darbe genlerini terk etmeyen postal sevici’ sözleriyle tanımlayan Küçük, ’15 Temmuz’daki tüm kredisinin bittiğini’ söylediği Fırat’a “Senin darbe karşıtlığın palavraymış” dedi.

“Aydın Doğan medyası hâlâ darbeciliğin üssüdür bu ülkede. Genleri darbeci bunların. Düzelmez bunlar” diyen Küçük, şunları kaydetti: “Demokratik bir ülkede böyle bir manşeti atmak düşünülemez bile, Hande Fırat hiç mi utanmadın? TSK başörtüsü kararından karargah rahatsızmış. Haddinizi bilin. Bu milletin emrindesiniz. TSK ve medyadaki son darbeciyi tutuklayana dek bu milletin darbecilerle mücadelesi sürecek. Aydın Doğan, Kemalist askeri darbeleri hep destekledi ve olursa yine destekleyecek. Doğan’ın aklı darbe ihtimalinde.”

Savcılara çağrı

‘Aydın Doğan tipi darbeci kafa’nın ‘FETÖ’ kadar büyük bir tehdit olduğundan bahseden Küçük, manşetin bunun kanıtı olduğunu, Doğan medyasının bu yıl içinde bedelini ödeyeceğini aktardı.

Ankara’daki savcılara çağrı yapan Küçük, “Sivil otoritenin aldığı bir kararla ilgili memurlar aleyhte haber yaptıramaz. Bu TCK’ya göre suçtur. Hangi general ‘Karargah rahatsız’ haberini yaptırmışsa bu suçtur. Sivil hükümete meydan okumaktır. Hande Fırat da suç ortağıdır” diye konuştu.

Aydın Doğan ve Hande Fırat’ın yargılanacağını ifade eden Küçük, “Savcılara bu darbeci manşeti kimin attırdığını açıklayacaksınız demokrasi düşmanları. TSK’da sadece FETÖ’cüler darbeci değildir. TSK’da binlerce Talat Aydemir vardır. Bunların hepsi tutuklanacak” dedi.

‘Doğan medyaya soruşturma açılmalı’

Hürriyet’in haberinde karargah kaynakları, başörtüsü serbestisi konusunda genelkurmaya danışılmadığını aktarmıştı.

Bunu değerlendiren ‘havuz medyası’ndan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Herkes haddini bilecek. Cumhurbaşkanı ile millet sizi ‘FETÖ Silahlı Kuvvetleri’ olmaktan kurtardı. Başörtüsünden önce hainlerden rahatsız olsaydınız” diye yazdı.

Kaplan, Doğan medyaya soruşturma açılmasını isteyerek, ‘varsa ordudaki kalkışmacı gizli kaynağım kim olduğununun bulunması’ gerektiğini söyledi. Kaplan, “Haber operasyonsa da açığa çıkmalıdır” dedi.

Aydın Doğan'a bunun hesabını sormayan soramayan adalet yerin dibine batsın.#YürekliSavcılarGöreve — Turgay Güler (@turgayguler) February 25, 2017

‘Akar dışı iradenin itirafı’

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, habere görüş bildiren ‘Talat Aydemir bozması’ dediği kişilerin isimlerinin açıklanmasını istedi.

‘Millete hakaret’

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de, “Bu haber; TSK’da Hulusi Akar dışında bir irade olduğunun itirafıdır ve 15 Temmuz’a rağmen askerine tek bir laf ettirmeyen millete hakarettir” diye yazdı.