‘Çalışmalar son noktada’: Evlendirme programları KHK’yla yasaklanabilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yasaklanabileceğini söyledi.

Bir otelde Malatya’daki yerel televizyon kanallarına konuşan Kurtulmuş, evlendirme programlarının Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmadığını belirterek, “Zaman zaman bize de ulaşan hiçbir şekilde kabul edilemeyecek sözlerin, davranışların sergilendiği bir takım evlilik programları. Neymiş efendim reytingi çok yüksek ve dolayısıyla reklam gelirleri de çok yüksek. Olmaz olsun böyle reklam gelirleri” dedi.

‘Aile müessesini ortadan kaldıracak programlar var’

Bu programların aynı konsepte oturtulduğunu ve konuyla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) çalışma yaptığını kaydeden Kurtulmuş, “Yani siz Türkiye’de şu anda toplumun bütün farklı kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği kıymetli kurumlarımızdan birisi aile müessesesi. Aile müessesini ortadan kaldıracak, ulviyetini, kutsiyetini ortadan kaldıracak son derece acayip programlar var” diye konuştu.

‘Çalışmalar son noktada’

Evlendirme programlarıyla ilgili 120 bin şikayetin bulunduğunu, bunların cumhurbaşkanlığına ve başbakanlığıa şikayet geldiğini ve RTÜK tarafından değerlendirildiğini dile getiren Kurtulmuş, programlara KHK ile son verilebileceğini söyledi: “Böyle bir çalışma yapılıyor. Son noktaya geliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir KHK düzenlemesiyle gündeme getirebiliriz. Çalışmalar son noktadadır. İnşallah toplumsal bu talepleri karşılayacağız.”

RTÜK’e evlendirme programlarıyla ilgili son bir yılda 10 bini aşkın şikayet gelmiş, bu programlara son bir yılda toplam 11,2 milyon lirayı aşan ceza verilmişti.