Hukukçu Altırparmak, ‘KHK’lar bitmedi’ dedi: Bir sonraki hedef ODTÜ ve Boğaziçi

Hukukçu Kerem Altıparmak, öncelikli olarak Mülkiye’nin çökertilmeye çalışıldığını belirterek, sonraki hedefin Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi olduğunu söyledi.

Dihaber’de yer alan habere göre, Ankara Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘685 Sayılı KHK Kapsamında Kurulan OHAL Komisyonu’ başlıklı panelde bir araya gelen akademisyenler KHK uygulamalarına karşı dava açmak için kurulan OHAL komisyonunu ve KHK ihraçlarını masaya yatırdı.

‘İhraçların sonuçlanması üç yıldan fazla sürer’

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Metin Günday, KHK’yla getirilen OHAL Komisyonu ile 12 Eylül darbesi dönemindeki komisyonlardan daha ‘vahim’ olduğuna dikkat çekti: “Biz bu filmi 30 yıl önce de gördük, şimdi bunun başka bir versiyonunu görüyoruz. 12 Eylül askeri rejimde kamudan ihraç edilenlere yönelik sakıncalı olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılırdı ve sakıncasız olanlar, tüm haklarını alarak geri işlerine dönebilirlerdi. Bu komisyon ise 12 Eylül’deki uygulamadan daha vahimdir. O zaman hiç olmazsa sakıncasız olmayanlar işlerine alındı. Bu dönemde olan ihraçların sonuçlanması üç yıl ve daha fazla sürer. Bu bir aldatmacadan ibaret çözümdür.”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör ise yedi kişilik OHAL komisyonunda yer alan herhangi bir üyenin alınan kararlara karşı çıkması halinde, ‘terörle ilişkili’ olarak gösterilerek görevine son verileceğini, dolayısıyla insanların üzerinde bir baskı kuracağını ve gerçek anlamda bir değerlendirme yapılamayacağını ifade etti.

‘Sırada ODTÜ ve Boğaziçi var’

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak, OHAL’in bir bütün olarak anayasayı değiştirme süreci olduğunu belirterek şunları söyledi: “GATA kapatıldı, Harbiye yeniden yapılandırılıyor, Mülkiye ise çökertilmeye çalışıldığı ortada. Barış İçin Akademisyenler olmasaydı bunu başka türlü yapacaklardı. KHK’lar bitmiş değildir, bir sonraki KHK ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi hedef alınacaktır. Bakanlar Kurulu, 191 maddeyi, 13 tane listeyi, 2 çizelgeyi bir gün içerisinde, 7 saatte çıkarmıştır. Bakanlar Kurulu bunu bir ortak irade ile yapmıştır. Bu yeniden dizayndır, OHAL işte bunun için ‘Allahın lütfu’dur.”