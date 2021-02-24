Hrant Dink Vakfı’nı tehdit davası: Sanıklardan birinin cezai ehliyeti tam çıktı

Hrant Dink Vakfı’nın elektronik posta yoluyla tehdit edilmesine ilişkin davada yargılana iki sanıktan birinin cezai ehliyetinin bulunduğu bildirildi.

Fotoğraf: Agos

Hrant Dink Vakfı’na 27, 28 ve 30 Mayıs 2020’de e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin iki sanık hakkında İstanbul 56’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Ateş’e ‘zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit’ten yedi buçuk yıldan 26 yıl üç aya, Ersin Başkan’a ise aynı suçtan iki buçuk yıldan sekiz yıl dokuz aya kadar hapsi istenmişti.

Davanın bugünkü duruşmasına Hüseyin Ateş ile taraf avukatları katıldı. Hakim, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını tutanağa geçirdi.

Hakim, Adli Tıp Kurumu’nun Hüseyin Ateş için cezai ehliyetinin tam olduğu raporunu verdiğini ancak Ersin Başkan hakkında raporun düzenlenemediğini söyledi.

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‘Cezamı çektim’

Sanık Hüseyin Ateş, savunmasında “Ben dört ay tutuklu kaldım, cezamı çektim” dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suç kastı olmadığını ileri sürerek beraat talep etti. Şikayetçi avukatları, gelen yazıya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Rapor istendi

Mahkeme, Başkan’ın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda adli tıp raporu alınması için ilgili kolluk birimine müzekkere yazılmasına, sanık bulunamazsa rapor alınması için yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Şikayetçi avukatlara süre verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.