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Hizb-ut Tahrir üyesi iki kişi için emniyet önüne giden 200 kişilik grup gözaltına alındı

 

Yargıtay’ın ‘terör örgütü’ kabul ettiği Hizb-ut Tahrir örgütünün Türkiye medya ofisi başkanı Mahmut Kar ve Osman Yıldız’ın gözaltına alınmasını protesto etmek için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Hizb-ut Tahrir üyesi grubun at 16.00 sıralarında eylem yapacağı ihbarı üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, grubun toplanmasına izin verilmedi.

Yolun karşısına geçen grup, protestoya devam etmek için trafiği kapatıp emniyet müdürlüğü önüne gelmek istedi.

Grubun önüne kesen polis koridor oluşturdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, üst aramaları yapılarak gözaltına alındı.

Hilafet çağrısı

Hizb-ut Tahrir örgütü, 2015 yılının haziran ayında İstanbul Fatih’te yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle hilafet çağrısı yapmıştı. Fatih Camii’nde cuma namazının ardından toplanan kalabalık, Fevzi Paşa Caddesi’ne inerek trafiği tamamen durdurmuştu.

Siyah beyaz renklerde ‘tevhid’ bayraklarıyla Saraçhane Parkı’na kadar yürüyen grup, ‘Türkiye’den Mısır’a, Endonezya’dan Fas’a, Lübnan’dan Kürdistan’a hilafet, hilafet’ sloganları atmıştı.

Hizb-ut Tahrir üyelerinin geçen yılın mart ayında Ankara’da düzenlediği ‘Hilafet Konferansı’na yönelik suç duyurusu yapılmıştı.

Ankara’nın göbeğinde düzenlenen hilafet konferansına suç duyurusu

Hizb-ut Tahrir’den ‘sondan bir önceki’ hilafet çağrısı

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