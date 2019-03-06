Hepimiz çıktık! İsrail’in uzay aracı Dünya ile ‘selfie’ çekti

Geçen şubatta İsrail tarafından Ay’a gönderilen insansız uzay aracı Dünya ile çektiği ilk ‘selfi’sini gönderdi.

Fotoğraf: IAI

İsrail’in kendi üretimi Bereşit (Oluşum/Yatatılış) ismi verilen insansız uzay aracı yeryüzünden 37 bin 600 kilometre mesafede Dünya ile selfi çekti.

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AFP’nin aktardığına göre, uzay aracının bir bölümüyle Dünya’nın yer aldığı fotoğraf İsrail’in Yehud şehrinde bulunan uzay aracının kontrol merkezine ulaştı.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 5, 2019

Uzay aracı geçen 22 Şubat’ta ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. 585 kiloluk Bereşit adlı aracın iki aylık bir yolculuktan sonra, 11 Nisan’da Ay’a inmesi bekleniyor.

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İnişin başarılı olması halinde İsrail, Rusya, ABD ve Çin’den sonra Ay’a kontrollü iniş gerçekleştiren ilk ülke olacak. Uzay aracının 384 bin kilometre uzaklıktaki Ay’ın manyetik alanı üzerinde araştırma yapacağı bildirilmişti.

Çin de son olarak geçen 3 Ocak’ta Dünya’nın uydusuna uzay aracını indirmeyi başarmıştı.