HDP’li Önder’den akademisyenlere: Cübbeleriniz barış bayrağı olacak

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlerin cübbelerinin çamura bulandığını belirterek, “Akademisyenlerin o cübbeleri, bu ülkenin eşitlik ve özgürlük bayrağı, barış bayrağı olacaktır” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Önder, akademisyenlerin ülkeye büyük katkıda bulunduklarını kaydederek, “Çok basit gibi görünen ama bedelinin ne kadar ağır olduğunu birlikte tecrübe ettiğimiz bir şey yaptılar. Vicdanı ve adaleti dile getirdiler. Bu kadar!” dedi.

‘Akademisyenlerin cübbelerini çamura buladınız’

İhraç edilen akademisyenler arasında sağcıların, solcuların, Türklerin ve Kürtlerin olduğunu ve ortak paydalarının haklarını dile getirmek olduğunu söyleyen HDP’li vekil, “Siz vicdanı talep etmekten başka hiçbir şey yapmayan akademisyenlerin cübbelerini çamura buladınız. Akademisyenlerin o cübbeleri, bu ülkenin eşitlik ve özgürlük bayrağı, barış bayrağı olacaktır” dedi.

İhraçların yoğunlaştığı Ankara Üniversitesi’nin rektörü Erkan İbiş’e seslenen Önder, “Belki layık olduğunuz cezaya çarptırılmazsınız ama bu ülkenin insanlarının gönlünde o cübbeyi attığınız yerden daha da çamurlu bir yere saplanırsınız. Çıkın ya yaptığınız savunun ya da sorumluluğu size yıkmalarına tepki verin, biz de insan olduğunuzu anlayalım” dedi.

Erdoğan’a: HDP’lileri serbest bırakacaksınız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP seçmeninden oy istemesine değinen HDP’li vekil, bunun ancak HDP’lilerin serbest bırakılmasının ardından gerçekleşebileceğini söyledi: “Böyle cin fikirler buluyorlar. Elleşmeyin, bulsunlar. Çare nedir; HDP’lileri serbest bırakacaksınız. Ancak o zaman belki, belki ‘HDP’ye gönül veren seçmenler bize oy verin’ diyebilirsiniz. Onun dışında bir şey talep etme hakkınız yok.”

‘HDP’li vekiller çete mensuplarıyla bir arada tutuluyor’

Tutuklu bulunan HDP’li vekillerin kendilerini tehdit eden çete mensuplarıyla bir arada tutulduğunu ifade eden Önder, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) “Cezaevindeki arkadaşlarımızın canlarına dönük bir tehdit gelişmesini mi bekliyor. Bu meselenin Twitter’dan daha acil olmayan hangi boyutu var? Bu yargı onuruna sahip çıkmak ya da çıkmamak arasındaki ayrımdır” diye seslendi.