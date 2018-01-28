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Yaramazlara biraz batar!

HDP Pendik ilçe binasına saldırı: Daire ateşe verildi, eşyalar tahrip edildi

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HDP’nin İstanbul Pendik’teki ilçe binası saldırıya uğradı.

Fotoğraflar: Twitter

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre bugün dairenin kapısı kırılarak içeri girildi, ardından da partinin eşyalarına zarar verildi. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken daire de ateşe verildi.

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Parti binasının tamamen yandığı bildirildi. Güvenlik kamerasından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yok.

ETHA’ya konuşan HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Çetin Aslanboğa saldırıyı ‘faşistlerin’ yaptığını söyledi ancak detay vermedi.


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