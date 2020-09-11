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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li vekil Remziye Tosun’a 10 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Tosun’un, Sur ilçesinde beş yıl önce PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

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Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Tosun’un katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, ‘Tosun’un PKK/KCK hiyerarşik yapısına girerek, örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu‘ gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Tosun’un avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

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Mahkeme, 10 yıl hapis cezasının yanı sıra ceza süresi gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesini kararlaştırdı.

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