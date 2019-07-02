Hazine yeni ihraçla bir yıllık borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda yapmış olacak

Financial Times gazetesi Hazine’nin yapacağı dolar cinsi eurobond ihracının büyüklüğünün en az 1 milyar dolar olacağını yazdı. Bu iddiaya göre Hazine, bir yılda uluslararası piyasalardan yapmayı planladığı 8 milyar dolar değerindeki borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda gerçekleştirmiş olacak.

Fotoğraf: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla dolar cinsi tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’yi yetkilendirdiğini duyurdu.

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Financial Times’da yer alan “Türkiye piyasadaki iyileşmeyle birlikte yeni dollar tahvili ihracı planlıyor” başlıklı haberde ön protokol belgesine göre ihracın büyüklüğünün ‘en az 1 milyar dolar’ olacağını belirtti.

Hazine uluslararası sermaye piyasalarından 2019 yılının tamamında tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarında borçlanma gerçekleştireceğini açıklamıştı. Planlanan dış finansman progrmaının 6.4 milyar dolarlık yüzde 80’e yakını ilk çeyrekte tamamlanmıştı. Yeni yapılacak dolar cinsi eurobond ihracının en az 1 milyar dolar büyüklüğünde olması halinde tüm yıl için planlanan borçlanmanın (yüzde 92’si) neredeyse tamamı altı ayda gerçekleşmiş olacak.

Hazine ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro (1.41 milyar dolar), şubatta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar ve martta 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirmişti.

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Bankacıların Reuters’a verdiği bilgiye göre ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 6.65 civarında ve fiyatlaması bugün tamamlanacak.

Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki vermiştir” dendi.