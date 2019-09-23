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Yaramazlara biraz batar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF’nin muhalefet ile görüşme yapması uygun değil

Türkiye’de bulunan IMF heyetinin CHP ve İYİ parti temsilcileriyle görüşmesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşme muhatabının hükümet olduğu ve ‘bakanlığın bilgisi dışında’ görüşme yapılmasının uygun olmadığı belirtilerek, heyete ‘gerekli uyarıların’ yapıldığı ifade edildi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “IMF Kuruluş Anlaşması’nın dördüncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve ‘Madde IV Görüşmeleri’ olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamı muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlenmektedir. Bugüne kadar Türkiye’de yapılan görüşmelerin tamamı hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileri ile paylaşılmış, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılması da yine bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

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Bu anlamda gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortada iken IMF heyetinin, bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır.

Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF’den kimin medet umduğunu da görmüştür.”

CHP ve İYİ Parti: IMF heyeti ile ‘gizli’ görüşmedik

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