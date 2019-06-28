Hazine üç ayda 36.5 milyar lira iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki üç ayda iç piyasadan 36.5 milyar lira borçlanma yapacak.

Bu borçlanmanın toplam gideri (iç borç servisi) 40.1 milyar lira olarak belirlendi.

Reklam

Borç servisi, borçlanmadan doğan faiz ve komisyon gibi giderleri ve varolan borcun vadesinin uzatılması gibi konuları kapsıyor

Üç aylık borçlanma stratejisine göre Hazine;

– temmuzda toplam 21.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL iç borçlanma,

Reklam

– ağustosta toplam 8.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 8 milyar TL iç borçlanma,

– eylülde toplam 10 milyar TL iç borç servisine karşılık 9 milyar TL iç borçlanma yapacak.

Hazine temmuzda beş ihale, ağustosta dört ihale ve bir sukuk, eylülde dört ihaleyle borçlanacak.

Daha önce temmuzda ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise temmuzda üç ay vadeli bononun da eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.