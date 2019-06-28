Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hazine üç ayda 36.5 milyar lira iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki üç ayda iç piyasadan 36.5 milyar lira borçlanma yapacak.

Bu borçlanmanın toplam gideri (iç borç servisi) 40.1 milyar lira olarak belirlendi.

Reklam

Borç servisi, borçlanmadan doğan faiz ve komisyon gibi giderleri ve varolan borcun vadesinin uzatılması gibi konuları kapsıyor

Üç aylık borçlanma stratejisine göre Hazine;

– temmuzda toplam 21.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL iç borçlanma,

Reklam

– ağustosta toplam 8.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 8 milyar TL iç borçlanma,

– eylülde toplam 10 milyar TL iç borç servisine karşılık 9 milyar TL iç borçlanma yapacak.

Hazine temmuzda beş ihale, ağustosta dört ihale ve bir sukuk, eylülde dört ihaleyle borçlanacak.

Daha önce temmuzda ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise temmuzda üç ay vadeli bononun da eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.

Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar: Milli gelirin yüzde 60’ı

Bütçe tutmayınca: Yeni vergiler yolda, ‘Merkez’den Hazine’ye kar payı

Hazine 1.4 milyar lira daha borçlandı: Emeklilik fonlarına destek için

SPK düzenlemesi: Emeklilik fonlarından 2.5 milyar lira Hazine’ye borç verilecek

SON HABERLER

AYM başkanından ‘Kavala çıkışı’: Gezi’ye katılmak tek başına suç teşkil etmez

Tutuklu işadımı Osman Kavala’nın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusunun reddedilmesi sonrasında açıklanan gerekçeli kararda, karara muhalefet eden AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

AYM kararı, Yücel’in öfkesini dindirmedi: Hayatımdan çalınan senenin telafisi değil

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusu sonucu hak ihlaline uğradığına hükmedilip 25 bin lira tazminat kazanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, “Bu kararla ayrıca hakkımdaki abuk sabuk iddianameyi hazırlayan ve ‘Çağlayan’ın en geri zekâlı savcısı’ olarak bilinen başsavcı vekili Hasan Yılmaz’ın bu ünvanı boşuna taşımadığı tescillendi” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...