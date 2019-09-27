Hazine sigorta şirketi kurdu

Türk sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans A.Ş. (Türk Re) kuruldu.

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak şirketin kuruluşunda yer aldığı belirtildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ilk olarak Ağustos 2018’de gündeme getirdiği modelde sigorta şirketlerinin sigortalamakta güçlük çektiği ya da teminat vermek istemediği risklerin sigortalanması ihtiyacı gündeme gelmişti.

Hazine’den yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Re, sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini hayata geçirmek olarak belirledi.

Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini de üstlenecek olan Türk Re’nin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor.

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Bununla birlikte ‘ulusal doğal afet modelleme’ çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre ayrıca Türk Re’nin tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.

Reasürans, sigorta edilmiş riskin yeniden sigorta edilmesi anlamına gelirken, bu uygulamada, sigorta şirketleri hasar ödemekte zorlanmamak için kendilerini sigortalatır.