Hazine bir yıllık borçlanma hedefini altı ayda aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün açıkladığı 2024 vadeli eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanmayla tamamlarken, ihraçta nihai getiri yüzde 6.45 oldu. Böylece bir yıllık hedef aşılmış oldu.

Fotoğraf: Reuters

Hazine 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar çıkması planlanan dış finansman programının 6.4 milyar dolarlık yani yaklaşık yüzde 80’ini yılın ilk çeyreğinde tamamlanmıştı. Bugünkü ihraçla birlikte toplam 8.65 milyar dolarlık borçlanmayla bir yıl için hedeflenen miktarın altı ayda üzerine çıkılmış oldu.

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Hazine, küresel bono faizlerinde sert düşüşle birlikte iç piyasalardaki endişelerin de azalmasıyla mart ayından bu yana ilk defa eurobond ihracına çıktı.

Hazine ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, ocak ayı sonunda 1.25 milyar avro, şubatta sukuk ihracı (İslami bankacılıkta borç senedi) ile 2 milyar dolar ve martta 1 milyar dolar borçlanma yaptı.