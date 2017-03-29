‘Hayır’cı asker yakını ‘Benden terörist olur mu’ deyince kanallar ‘penguen modu’na geçti

CHP’nin Kayseri’deki mitinginde kalabalığa seslenen, oğlu PKK’yla çatışmada yaralanan bir yurttaş “Bana ‘Hayır’ oyu vereceğim diye terörist damgası vuruyorlar. Benden terörist olur mu?” deyince haber kanalları canlı yayında ‘sesi kıstı.’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum kampanyası kapsamında bugün Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ‘Hayır’ mitingi düzenledi.

Mitingde bir süre konuşma yapan Kılıçdaroğlu, ezanın okunmasıyla birlikte konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu’nun kalabalığa seslendiği otobüsün üzerine, hayatını kaybeden bir askerin yakını çıktı.

Yurttaş, Kılıçdaroğlu’yla bir süre konuşup el sıkıştıktan sonra eline mikrofonu alarak partililere seslendi.



(Yurttaşın anlattıları 06.45’ten sonra izlenebilir)



“Ben bir gazi babasıyım. Amcamın oğlu da şehit oldu” diye söze başlayan yurttaş, şunları söyledi: “Biz bu memleket için bedel ödedik, kan döktük. Bana ‘Hayır’ oyu vereceğim diye terörist damgası vuruyorlar. Benden terörist olur mu? Bu milletin bir adı var… İngiliz değil Amerikalı değil bu millet Türk milleti. Bizi ayrıştırmaya kimsenin gücü yetmez. Biz Mustafa Kemal’in, Çanakkale’nin ruhuyla yaşayan bir milletiz. Andımızı kaldırdılar, 23 Nisan’ımızı yok ettiler, bayramlarımızı yok ettiler… Biz bir millettik, ruhla yaşıyoruz, Atatürk ruhuyla yaşıyoruz. Yüzyıl yaşadık Atatürk bir yüzyıl daha yaşayacak.”

Yurttaşın sözlerinin duyulması üzerine, CNN Türk ve NTV sesi kısıp görüntüyü verdi. Kılıçdaroğlu konuşmaya başlayınca ses yeniden ‘açıldı.’ Cumhuriyet, Habertürk’ün de yayından çıktığını yazdı.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri, referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşlara ‘terörist’ yakıştırması yapmış, ‘FETÖ’ ve PKK’nın ‘Hayır’ diyeceğini ileri sürmüştü. Aynı söylem kullanılmaya devam ediyor.

Yurttaşın ardından mitingde kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, referandumda oylamaya sunulan milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülmesini öngören maddeye atıfla “Bu kadar acıyı yaşayanlara ‘terörist’ demek yakışık almaz. Bu ülkenin evlatları El Bab’a gider şehit olur, terörle mücadelede şehit olur. Ancak Ankara’daki bu beyler çocukları için milletvekili olma yolunu açıyorlar” diye konuştu.