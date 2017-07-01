Hatay’da kadın cinayeti: ‘İçki içme’ dediği bahanesiyle eşini öldüren adam tutuklandı

Hatay’da eşini pompalı tüfekle öldüren adam tutuklandı.

Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Murat Yanil’in dün gece eve alkollü geldiği belirtildi.

DHA’nın haberine göre Yanil, “İçki içmeye devam edersen çocuklarımı da alıp evi terk edeceğim” dediği iddia edilen 33 yaşındaki eşi Songül Yanil’i öldürdü. Çiftin çocukları da cinayete tanık oldu.

Gözaltına alınan Yanil, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adamın ‘silahla tehdit’, ‘rehin alma’ ve ‘silahla adam yaralama’dan sabıkası olduğu öğrenildi.