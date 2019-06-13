Hamaney: İran nükleer silah yapmayacak, yapmamalı, niyetimiz de yok

İran ile ABD arasında nükleer anlaşmadan karşılıklı vazgeçilmesiyle büyüyen krizde arabulucu rolüne soyunan Japonya başbakanı Şinzo Abe, dini lider Ali Hamaney ile görüşmesinde, ‘İran’ın nükleer silah yapmaya niyeti olmadığı’ mesajı aldığını açıkladı.

Japonya başbakanı Şinzo Abe, İran dini lideri Ali Hamaney ile görüştü. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Abe, İran dini lideri Hamaney ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Hamaney, ülkesinin nükleer silah yapmayacağını, yapmaması gerektiğini, bulundurmayacağını ve kullanmayacağını ve böyle de bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Bugün, dini lider Hamaney ile görüştüm ve onun barışa olan inancını dinledim. Bunu, bölgenin barış ve istikrarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriyorum.”

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Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya’nın, ABD’nin yaptırım uyguladığı İran’dan petrol almaya devam etmek istediğini belirtti.