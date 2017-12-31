Habertürk’ün ‘ByLock’tan kovduğu gazeteci sordu: Haber yapmak ister misiniz?

‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle işine son verilen Habertürk’ün eski spor spikeri Fatma Karaağaç, eski kanalına sordu: “‘İradem dışında yüklenildiği’ iddia edilen 11.500 kişilik ByLock listesinde benim de numaram var haber yapmak ister misiniz?”

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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10 Mart 2017’de Habertürk’teki görevine son verilen Karaağaç, “Cevap veremeyeceğim hiçbir soru yok” demişti.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Karaağaç, şöyle yazdı: