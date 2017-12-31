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Yaramazlara biraz batar!

Habertürk’ün ‘ByLock’tan kovduğu gazeteci sordu: Haber yapmak ister misiniz?

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‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle işine son verilen Habertürk’ün eski spor spikeri Fatma Karaağaç, eski kanalına sordu: ‘İradem dışında yüklenildiği’ iddia edilen 11.500 kişilik ByLock listesinde benim de numaram var haber yapmak ister misiniz?”

Fotoğraf: twitter.com/ftm_krgc

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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10 Mart 2017’de Habertürk’teki görevine son verilen Karaağaç, “Cevap veremeyeceğim hiçbir soru yok” demişti.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Karaağaç, şöyle yazdı:

‘ByLock’tan hüküm giyen AKP’li eski vekile tahliye: Sadece CHP’li İnce ziyaret etti

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