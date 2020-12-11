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Yaramazlara biraz batar!

Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Güney Koreli film yönetmeni Kim Ki-duk, Letonya ziyareti sırasında Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Ödüllü yönetmenin bu sabah erken saatlerde ‘corona’ tedavisi gördüğü Letonya’daki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

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Kim Ki-duk’un oturma izni almak için ev satın alma niyetiyle Baltık ülkesine gittiği belirtildi. Ölüm haberi, Letonya’da yaşayan ve yerel festival ArtDocFest’i yöneten Rus belgesel film yapımcısı Vitaly Mansky ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

1960 yılında Güney Kore’nin Bonghwa kentinde doğan Kim Ki-duk uluslararası festival çevresinde dalgalar yaratan yüksek kaliteli, genellikle karanlık ve tartışmalı bir sinemanın yönetmeni olarak tanınıyor.

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