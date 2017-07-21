Güneş ‘bayrak yarışı’nda öne geçti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk’ etmesiyle bilinen işadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Güneş, Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin haberinde aklın sınırlarını zorladı.

Büyükada’da gözaltına alınan, farklı sivil toplum kuruluşlarından 10 kişiden, biri Alman vatandaşı altı kişi tutuklanmıştı. Hak savunucularıyla ilgili şu zamana kadar temelsiz ve kanıtsız onlarca iddia atıldı.

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Provokatif dili ve komplo teorisini aşmayan haberleriyle bilinen, iktidar yanlısı gazete Güneş, Büyükada toplantısında aslında ‘HDP-CHP gibi sol partiler, terör örgütleri, bazı büyük şirketler ve medya kuruluşlarından oluşan karanlık koalisyonun darbeye zemin hazırlayacağı’nı yazdı.

Hedef gösterme

Tuhaf bir seçkiyle, ‘önüne geleni’ planın bir parçası yapan gazete, asıl hedefin Türkiye geneline kaos yaymak olduğunu, bunun için de Adalet Yürüyüşü benzeri bir eylemle tüm Türkiye’de ‘istikrar’ın hedef alınacağını iddia etti.

Ne kaynak, ne kanıt ne de mantığa uygun bir gerekçenin bulunduğu haberde, bu büyük kaos eylemleri için tarihin de 24 Temmuz olarak seçildiği söylendi.

24 Temmuz günü Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılanması başlayacak.

Büyükada gözaltılarının hedef alındığı görülse de Güneş’in bu bağlantıyla ilk duruşma öncesi iktidar yanlısı basında çıkan karalama kampanyası tadında haberlerde üzerine düşeni yapmak için kolları sıvadığı anlaşılıyor.

Whatsapp grubu da alet edildi

Haberde, dışarıdaki gazetecilerin, Cumhuriyet davası öncesi dayanışma amacıyla kurduğu, ’24 Temmuz Birlikte Özgürüz’ isimli Whatsapp grubu da habere alet edildi.

Güneş, haberinde gazeteci Mustafa Hoş, Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık, gazeteci Banu Güven, AP üyesi Joost Lagendijk’in eşi Nevin Lagendijk gibi isimleri de hedef gösterip bu isimlerin duruşma sürerken Çağlayan Adliyesi’nde büyük bir provokasyon eylemi gerçekleştireceğini öne sürdü.