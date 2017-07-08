Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınanlar açlık grevine başladı

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Açlık grevindeki iki eğitimciye destek vermek için katıldıkları eylemde gözaltına alınanlar açlık grevine başladı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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İkilinin grevlerinin 122’nci günü olan 5 Temmuz’da Ankara’da yapılan eylemde 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltılardan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, Acun Karadağ, Erdoğan Canpolat, öğretmen Nazife Onay ve Nazan Bozkurt halen emniyette. Gözaltındakilerin tümü açlık grevinde.

Su ve şeker almıyor

Dihaber’in haberine göre avukat Engin Gökoğlu, sağlık sorunları bulunan Acun Karadağ’ın da gözaltında açlık grevine başladığını duyurdu.

Su ve şeker almadığı da belirtilen Karadağ’ın kalbinde pil takılı olduğu için sağlık durumundan endişe ediliyor.

Gökoğlu, “Savcı bize dosyanın hazır olmadığını söyledi. Müvekkillerimizin sağlık durumundan kaynaklı bir an önce gözaltı işlemine son verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Avukat, gözaltındakilerin mesajlarını da iletti: “Hepsi ‘Polis bu direnişi bitirmek için bizi gözaltında tutuyor’ dedi. Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça ‘Eşim 120 gündür açlık grevinde, ben 47 gündür açlık grevindeyim, işimizden olmuşuz daha neyden korkacağız’ dedi.”

Gözaltındakilerin pazartesi günü savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.