Gülmen ve Özakça açlık grevini bitirdi

Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemlerine son verdi.

Gülmen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden, Özakça ise Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’ndan ihraç edilmişti. İkili, yaklaşık 11 aydır işe iade talebiyle açlık grevindeydi.

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KHK ihraçlarına itirazlar değerlendiren OHAL Komisyonu’nun ‘ret’ kararı eğitimcilere ulaştı.

Karar Özakça’nın Ankara’daki evinde, doktorlar ve avukatların da katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Gülmen’in konuşurken halsiz olmadığı ve ellerinin kınalı olduğu görüldü.

Gülmen, “Biz direnişi ilmek ilmek büyüttük. Bugün kocaman bir direnişimiz var. Biz direnişimizi çok seviyoruz. Bize dayatılan teslimiyeti kabul etmedik” dedi. Gülmen komisyonunun kararının dün tebliğ edildiğini söyledi.

Doktorlarının verdiği bilgiye göre Gülmen açlık grevinde 59 kilodan 34 kiloya, Özakça ise 86 kilodan 45 kiloya düştü.

Çileli yolculuk

Akademisyen Gülmen, işe iade talebiyle 9 Kasım 2016’da Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eyleme başladı. Ardından Özakça da Gülmen’e katıldı.

İki eğitimci defalarca gözaltına alındıktan sonra 9 Mart 2017’de açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. Açıklama sonrası gözaltına alınan ikili, karakoldayken açlık grevine başladı.

Daha sonra eylem Yüksel Caddesi’nde sürdü. Gülmen ve Özakça, açlık grevinin 76’ncı gününde bir gece yarısı baskınıyla gözaltına alınıp örgüt suçlamasıyla 23 Mayıs 2017’de tutuklandı.

Özakça, 20 Ekim 2017’de tahliye edilirken, Gülmen hükmün açıklandığı 1 Aralık 2017’de suçlu bulunup tahliye edildi. Özakça ise beraat etti.

Bu sırada, Gülmen ve Özakça KHK ihraçlarını inceleyen OHAL Komisyonu’na başvurmuş, sonucu bekliyordu. İkili, açlık grevlerini bitirmelerini tek şartının işe iade olduğunu açıklamıştı.