Gucci’den erkek elbisesi: Maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik kalıpları kırıyor

İtalyan lüks markası Gucci ‘maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik stereotipleri kırmak için’ erkek elbisesi satışa çıkardı.
Turuncu renkli, tartan desenli, Peter Pan yaka, sedef düğmeler ve belinde ince saten kuşak detaylarına sahip elbise 20 bin liraya satılıyor.
90’ların Grunge akımından ilhamla hazırlandığı belirtilen ‘uzun gömlek’ markanın internet sitesinde yırtık bir jean pantolon ve bereyle kombinlenmiş.
Marka narin renklerdeki bu tartan elbisenin 2020 sonbahar/kış koleksiyonunda keşfettikleri akışkanlık fikrini yansıttığını belirtiyor.