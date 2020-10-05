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Yaramazlara biraz batar!

Gucci’den erkek elbisesi: Maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik kalıpları kırıyor

İtalyan lüks markası Gucci ‘maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik stereotipleri kırmak için’ erkek elbisesi satışa çıkardı.

Fotoğraflar: Gucci

Turuncu renkli, tartan desenli, Peter Pan yaka, sedef düğmeler ve belinde ince saten kuşak detaylarına sahip elbise 20 bin liraya satılıyor.

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90’ların Grunge akımından ilhamla hazırlandığı belirtilen ‘uzun gömlek’ markanın internet sitesinde yırtık bir jean pantolon ve bereyle kombinlenmiş.

Marka narin renklerdeki bu tartan elbisenin 2020 sonbahar/kış koleksiyonunda keşfettikleri akışkanlık fikrini yansıttığını belirtiyor.

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