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Yaramazlara biraz batar!

GSS borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle 31 Aralık 2019’dan sonra sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti yıl sonuna kadar devam edecek.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve kamuoyunda ‘Tasarruf yasası’ olarak da bilinen 4376 sayılı yasa kapsamında kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanmada muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

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Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup 31 Aralık 2019’dan sonra prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu.

Buna göre, GSS prim borcu bulunan kapsam dahilindeki vatandaşlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.

Uygulamanın 5 milyon kişiyi etkileyeceğinden bahsediliyordu.

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Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alamayacak

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