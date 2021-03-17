Gözaltına alınan Cumhuriyet yazarı Enver Aysever serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever serbest bırakıldı.
sol.org.tr’ye konuşan Aysever’in avukatı Özge Demir’in verdiği bilgiye göre Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği, 20 Mart 2020’deki Twitter’daki paylaşımı nedeniyle yazar hakkında yakalama kararı çıkardı.
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması yöneltilen Aysever, bir başka soruşturma kapsamında karakola ifade vermeye gidince gözaltına alındı.
Yazar, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.